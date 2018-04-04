‘Üniversite kontenjanlarının yüzde 5’i kadar yabancı öğrenci gelmeli’

2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, üniversitelerin kontenjanlarının yüzde 5’i kadar yabancı öğrencinin gelmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, “Bizim üniversitelerimizin öğrenci kapasitesine göre en az kontenjanımızın yüzde 5'i kadar yabancı öğrencinin mutlaka gelmesini sağlamamız lazım. Bu da kabataslak, bir hesapla 7,5 milyon demek ki kaç milyon ediyor? 3,5 milyon, 3 milyon 700 bin yok, 375 bin öğrenci ediyor. İlk etapta 375 bin öğrenci sağlanabilir. Buna da yerimiz var. Gelecek, burada harcama yapacak, üniversiteye kaynak aktaracak, bir kısmı da burslu yapacağız. Bu konuda tutucu olmanın bir anlamı yok” dedi.

2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı'na katılan Başbakan Yıldırım, ayrıca, tıp, diş, eczacılık, hukuk dışında üniversitelerde YÖK'ün yabancı kısıtlaması olmadığını söylediğini, bunun da tanıtılması gerektiğini anlattı.

Yıldırım, son 16 yıl içinde okullaşmadan müfredata, akademisyen, öğretmen sayısına kadar baş döndürücü gelişmeler yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti: “İlköğretimde okullaşma yüzde 100 oldu. Ortaöğretimde yüzde 83, yükseköğretimde yüzde 43. Üniversitelerimizdeki kız öğrencilerimizin sayısı erkeklerden fazla. Demek ki erkeklerin biraz daha gayret etmesi lazım. Kızlarda başarı daha yüksek. Kızlarla gurur duyuyoruz. Bu durum öğretim üyesi için de aynı. Bayan öğretim üyesi sayısı erkeklerden fazla. Üniversiteleri bayanlar teslim almış, hayırlı uğurlu olsun.”