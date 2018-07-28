Üniversite sınav sonuçları: 2018 YKS sonuçları ne zaman belli olacak?

Üniversite öğrencisi olmak isteyenler için son derece heyecanlı günler yaşanıyor. Zira YKS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. Bu sene üniversite sınavlarında yeniden değişiklik yapılmıştı. Bu durumun sınav sonuçlarına nasıl etki edeceği de merak konusu. ÖSYM'den açıklama geldi. Peki 2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS hakkında merak edilenler...

ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladıktan sonra öğrenciler puanlarına ve sıralamalarına göre tercihlerini yapacak. Bu kez de tercih sonuçlarının heyecanı başlayacak. ÖSYM tarafından öngörülen tarihe göre 2018 YKS sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, ÖSYM’nin yayınladığı tercih klavuzundan üniversitelerin puanlarına ve bölümlerine erişebilecek. Ardından internet üzerinden ya da ÖSYM bürolarından istediği okulları sırayla tercih edecek ve onaylattıracak. Tercih işlemleri sırasında uzman öğretmenlerden yardım almakta fayda var.

YKS TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN