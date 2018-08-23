YKS tercih sonuçları ne zaman? Üniversite tercih sonuçları için nefesler tutuldu…

Üniversite tercih sonuçları için sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler geri sayıma başladı. YKS puanları, sıralamaları derken tercih dönemi geçtiğimiz haftalarda sonlandı ve tercih sonuçları için merakla bekleyiş bekleniyor. YKS tercih sonuçlarını sorgulamak isteyenler ve üniversite hayatlarının nasıl şekilleneceğini merak edenler heyecanla YKS tercih sonuçlarını bekliyor. İşte YKS tercih sonuçları hakkında detaylar...

YKS tercih sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Yükseköğrenim hayatlarına başlamak üzere son hazırlıkları yapan öğrenciler YKS tercih sonuçlarının ne zaman yayınlanacağını merakla araştırıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. İyi bir geleceğe sahip olmak isteyen adaylar uzun zaman hazırlandıkları üniversite sınavının ardından özenle tercihlerini yaptı. Peki ÖSYM üniversite tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçları https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifreyle öğrenebilecek. ÖSYM konuya ilişkin kesin bir açıklama yapmadı ancak Ağustos ayının sonunda üniversite tercih sonuçlarının açıklanması öngörülüyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.

LİSEDEN MEZUN OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.