ÖSYM’den dikkat çeken değişiklik… YKS tercih işlemleri nasıl yapılacak? Üniversite tercihleriyle son viraj dönülecek!

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak tercihlerden önce birçok önemli detay bulunuyor. YKS tercihleri ne zaman sona erecek? ÖSYM ve YÖK, bu sene YKS'nin ilk kez uygulanması nedeniyle üniversitelerin bazı bölümlerinde barajı düşürmüş ve başarı sıralaması ile boş kontenjanları açıklamıştı. Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşte dikkat çeken ayrıntılar...

ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden YKS tercihleri geçtiğimiz gün başladı. ÖSYM, YKS tercihlerini başlattı. Adaylara tercihlerini yaparken yardımcı olması için YKS tercih klavuzu da yayınlanmıştı. Peki üniversite tercihleri nasıl yapılacak? ÖSYM’nin bazı önemli açıklamaları bulunuyor…

TERCİHLER İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sıra tercihlere geldi. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, adayları zorlu bir tercih sürecinin beklediğini söyledi. eçen yıla göre çok sürpriz yerleşmeler olabileceğini, bazı programların başarı sıralarının düşebileceğini düşünen Yeşilyurt, şunları söyledi: “Özellikle Eşit Ağırlık ve Sözel bölümler için bu beklentim daha da yüksek. Adaylar morallerini bozmadan çok geniş bir aralıktan tercihlerini yapmalılar. 24 tercih hakkı bulunduğu için mümkün olduğunca fazla tercih yapsınlar. Belki de hiç beklemedikleri bir yere yerleşecekler.”

ÖSYM'DEN ÖNEMLİ BİR GÜNCELLEME GELDİ

ÖSYM'nin internet sitesinde, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için 2018-YKS'ye ilişkin güncellenen sıkça sorulan soru ve cevaplar paylaşıldı.

Buna göre, sonuç belgesindeki ek puanlı başarı sırası, adayın kendisi ile aynı veya yakın alandan mezun olup ek puanları ile “YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda belirtilen ilgili yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı bulunan adaylar içindeki başarı sırasını gösteriyor. Adayların, program tercihlerini yaparken ek puanlı başarı sırasından daha çok genel başarı sırasını göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

ÖSYM AİS YKS TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLA

YKS TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLA

ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARINI GÖRMEK İÇİN TIKLA

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre başvurular 7 Ağustos 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23:59'ta sona eriyor. Kurum tarafından açıklanan bilgiye göre başvurular sadece ÖSYM AİS sayfasında gerçekleşecek. ÖSYM sınav merkezlerinde başvurular yapılmayacaktır. 15 Ağustos 2018 saat 00:00'dan sonra başvurularda değişiklik yapılmıyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK’ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN