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Üniversiteler için kritik toplantı başladı

Geçen hafta Meclis’e sunulan ve 10 köklü üniversitenin bölünmesi, 15 yeni üniversitenin kurulmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın da katıldığı toplantının 4-5 saat sürmesi bekleniyor.

Yurdagül UYGUN
android-time 11:50 25 Nisan 2018
Haberler Eğitim
Üniversiteler için kritik toplantı başladı
Geçen hafta Meclis’e sunulan ve 10 köklü üniversitenin bölünmesi, 15 yeni üniversitenin kurulmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın da katıldığı toplantının 4-5 saat sürmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Cuma günü Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla Meclis'e sunulan ve 15 yeni üniversitenin kurulması ve 10 köklü üniversitenin bölünmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısı Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Saat 11'de başlayan ve en az 4-5 saat sürmesi beklenen toplantıda, tasarının aynı şekilde geçmeyeceği belirtildi. ve Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın da katıldığı komisyonda, tasarıda yer alan bazı üniversitelerin çıkarılıp, başka üniversitelerin eklenebileceği kaydediliyor.

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Diğer yandan, tasarıda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin ayrılması yer alırken, dün İstanbul Tıp Fakültesi yerine, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ayrılacağı belirtilmiş, bunun üzerine fakülte ve üniversite merkez binası önünde öğrenci, öğretim üyesi ve tüm çalışanlar protesto gösterisinde bulunmuştu.

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Son güncelleme: android-time 11:5425.04.2018
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