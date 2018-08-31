Üniversiteye yerleştirmede okulların başarı oranı düştü

Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçları, geleceğimiz için çığlık niteliğinde. Anadolu ve fen liseleri de dahil olmak üzere, tüm okul türlerinin üniversiteye yerleşme oranları geçen yıla göre düştü. Lisans kontenjanları geçen yıla göre yüzde 2.29 artmasına karşın, yerleşen öğrenci sayısı yüzde 6.62 azaldı. YKS test ortalamalarında özellikle sayısalda öğrencilerin döküldüğü de göz önüne alındığında, Anadolu liselerinde nitelik tartışmasını gündeme gelmesi bekleniyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçları geçen yılki sonuçlarla karşılaştırıldığında lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısının azaldığı görüldü. Geçen yıla göre sınava başvuran aday sayısı yüzde 5.1 artarken, önlisans kontenjanları yüzde 18.77 azalırken, lisans programları kontenjanları ise yüzde 2.29 arttı.

2018'de önlisans ve lisans programlarının toplam 839 bin 490 kontenjanının 710 bin 982'sinin dolduğu görüldü. Geçtiğimiz yıl yüzde 76,45 olan doluluk oranı, 2018'de yüzde 84,69'a ulaştı.

Programlara göre yerleşme oranlarına bakıldığında ise, geçen yıla göre lisans programlarına yerleşme oranı yüzde 6.62 azalırken, önlisans programlarında yüzde 15.61, açıköğretim programlarında ise yüzde 13.28'lik artış yaşandı.

Önlisans ve Açıköğretim programlarına yerleşen öğrenci sayısında ki artma, kontenjanların 2017 ye göre daha fazla dolmasına neden oldu.

TÜM OKUL TÜRLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

2018 YYKS'de lise türlerine göre yerleşme oranlarında ise düşüş yaşandı. Anadolu liselerinden başvuru yapanlar arasından lisans programlarına yerleşme oranı, yüzde 34,94'ten yüzde 29,61'e, fen liselerinde yüzde 54,90'dan yüzde 52,77'ye, sosyal bilimler Liselerinde yüzde 66,25'ten yüzde 64,47'ye, imam hatip liselerinde yüzde 18,09'dan yüzde 15,80'e, tüm meslek Liselerinde ise yüzde 6,04'ten yüzde 4,98'e geriledi.

Yerleşme oranlarına genel olarak bakıldığında lisans programlarına yerleşme oranlarının azaldığı, önlisans ve Açıköğretime yerleşme oranlarının arttığı görüldü.

Neredeyse tüm lise türlerinde, 2017 yılına göre lisans programlarına giriş oranlarında önemli azalma meydana geldi. Anadolu ve İmam Hatip Liselerindeki düşüş dikkat çekti.

İMAM HATİP LİSELERİ BOŞ KALMIŞTI

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Uzun süre tartışmalara neden olan İmam Hatip Okullarının, üniversitelere girişte başarısının gittikçe düşmesi yeni bir tartışmayı başlatacağa benziyor. Liselere yerleştirme sonuçlarına göre imam hatiplerin yüzde 47'si boş kalmıştı” dedi.

İLGİLİ HABER Devlet üniversitesinde hangi bölümler boş kaldı? Bu bölümler ek yerleştirmede öğrenci bekliyor...

ANADOLU LİSELERİNDE NİTELİK DÜŞÜYOR

Anadolu liselerinde ise lisans programlarına yerleşme oranının yüzde 34,94'ten yüzde 29,61'e gerilemesinin Anadolu Liselerinde yaşanan nitelik düşüşünü gündeme getireceğini söyleyen Özel, şöyle devam etti: “Fen ve Sosyal Bilimler lisesi öğrencileri daha çok lisans programlarını tercih etti. Önlisans programlarına yerleşme oranları yüzde 1 civarında gerçekleşti. Sosyal Bilimler liselerinde tüm programlara yerleşme oranı yüzde 67,01 olurken fen liselerinde bu oranın yüzde 52,81 olması dikkat çeken bir başka husus oldu. Bu sonuçlar, partimizin temel sorun alanlarından biri olarak gördüğü eğitim sorununu çözmekten iktidar partisinin ne kadar uzak olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002 yılından bu yana her kabine revizyonunda milli eğitim bakanlarını değiştirerek, eğitim sistemini yapboza dönüştürmüş, sistem ve sınavları sürekli değiştirmek suretiyle adeta sistemsizliği kalıcı hale getirmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın talimatıyla, bilim insanları, akademisyenler ve bu konuda görev yapan sendika ve derneklerin birikiminden yararlanmadan değiştirilen eğitim politikaları ile gençlerimizin geleceği karartılıyor, ülkemizin geleceğini oluşturan insan sermayesi yok ediliyor.

YKS'de yaşanan bu düşüşlerin en önemli nedenlerinden birinin, eğitimin akıl ve bilimden koparılması olduğu açıktır. Eğitim sisteminde yaşanan bu nitelik kaybı, liselerimizde ve hatta üniversitelerimizde verilen eğitimin dünya standartlarının çok gerisinde kalmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle özellikle üniversite eğitimini yurtdışında sürdürmek isteyen çok sayıda öğrenci bulunduğu ortadadır. Kendi ikbali için önem arz eden bir seçim nedeniyle üniversite sınavının tarihini değiştirecek kadar gençlerimizi ve öğrencilerimizi düşünmeyen bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Eğitimdeki bu sistemsizlik nedeniyle üniversite mezunları dahi yoğun bir işsizlik ile yüzleşmek durumunda kalmakta, genç işsizlik oranı çok yüksek noktalara ulaşmaktadır. Hiçbir anne ve baba bu eğitim sisteminden memnun değildir.

Partimizin hedefi, anayasal bir hak olan çağdaş, nitelikli ve parasız bir eğitim imkanını, okul öncesinden üniversiteye kadar sağlamaktır. Ancak böyle bir eğitim modeliyle, katma değeri yüksek üretimin artması ve vasıflı iş gücünün yetiştirilmesi mümkündür. Bilimsel ve sorgulayıcı eğitim, ülkemizin demokrasisinin ve kalkınmasının temel koşuludur.”