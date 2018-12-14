Uzmanlar, bu yıl kapanacak olan temel liseler için çözüm önerdi: Özel okullara kurs açma yetkisi verilsin!

2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonunda normal okula dönüşmeyen temel liseler kapatılacak. 25 bin öğretmen ve 9 bin personelin işsiz kalması, velilerin de özel ders yükünün artması beklenirken, eğitimciler, çözüm için özel okullara kurs açma yetkisi istedi.

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında, dershanelerden dönüşen temel liseler kapatılacak. 2014 yılında çıkarılan kanunla, dershane tanımı yasadan çıkarılmış, 1 Eylül 2015'e kadar da dönüşmeleri istenmişti. Daha sonra da temel liselere normal okullara dönüşmesi için dört yıl süre verilmişti. Bu süre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda doluyor. Bununla birlikte başlangıçta bin 220 olan ve 5 Aralık 2018 itibariyle 962'e inen temel liselerden sadece 100'e yakını dönüşürken, geri kalanının kapanması bekleniyor. Okulların dönüşememesinin nedeni olarak ise temel liselere verilen arsa-bina teşviki sözünün tutulmaması.

Özel Eğitim-Öğretim Derneği'nin (ÖZDEBİR) verilerine göre, halen 250 bine yakın öğrenci, yaklaşık 15 bin derslikte eğitim görüyor. Kurumun geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu'na sunduğu rapora göre, temel liselerin kapatılması durumunda, bu kurumlarda görev yapan 25 bin öğretmen ve 9 bin personel işsiz kalacak, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin üniversiteye hazırlanma talepleri karşılanamayacak.

BİNA SÖZÜ TUTULMADI

Konuyu SÖZCÜ'ye değerlendiren Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Genel Müdürü Kurtuluş Arıkan, dönüşümü gerçekleştirecek 80-100 kurum olduğunu belirterek, “Dört yıl önce dershaneler temel liselere dönüştürüldüğünde devlet bina ve arsa teşviki sözü vermişti. Ancak hiçbir okula bu teşvik verilmedi. Dönüşüm de bu nedenle gerçekleşemedi. Bunun yanında, devletin velilere verdiği özel okul teşviki okullara ödeniyordu. Şimdi dönüşümü gerçekleştiremeyen okullar, ödenen dört yıllık teşviki faiziyle birlikte devlete geri vermek zorunda. Okullara verilen söz tutulmadığı için şimdi bu paralar da geri ödenecek” diye konuştu.

ÖZEL DERSLE MALİYET ARTACAK

Arıkan, bu yıl özel öğretim kurslarının kapatılmasının planlandığını belirterek, şunları söyledi: “Böylece gelecek dönem, çocukları sınavlara hazırlayacak hiçbir kurum kalmayacak bu yıl. Bu da velilerin üzerinde özel ders yükü olacak, maliyet artacak. Belediyelerin açtıkları kurslar devam ediyor ancak belediyelerin tüm talebi karşılama yükü yok. Önerimiz şudur; özel okullara kurs açma yetkisi verilsin. Bu olursa, devlet de kursları denetim altına almış olur, merdiven altına gitmemiş olur.”

DÖNÜŞÜMÜ YAPMAYAN KAPANACAK

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, temel liselerin önümüzdeki yıl kapatılmasını doğru bulduklarını belirterek, “Temel liseler dört yıl önce kapanan dershanelerin okula dönüşmesi için, hazırlık yapsınlar diye kuruldu. Dönüşüm okulları bunlar. Devletin dershanelere verdiği ara formüldü. Dört yıl sonunda hazırlığını tamamlayan, normal okul standardına dönüşecek. Çünkü bu süre zarfında bu okullar dershanelerin olduğu binalarda lise olarak devam ettiler. Bunlar standartlara uygun yerler değildi, apartmanlardı. Geçiciydi. 900'e yakın dershane dönüşeceğini söyledi ve yoluna temel lise olarak devam etti. Bunların içinde yaklaşık 200-300 tanesi okul için hazırlık yaptı, okula ortak oldu. Bunu yapmayanlar da kapacak” diye konuştu.