Türkiye’deki vakıf üniversiteleri de geçen yıla göre kontenjanlarını dolduramadı. Üniversitelerin büyük bir kısmında boş kontenjan oranı geçen yıla göre arttı. İşte vakıf üniversitelerinin boş kontenjan sayıları...

Üniversite kayıtları bugün başlarken, Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin boş kontenjanları da belli oldu. Üniversitelerin boş kontenjan oranı geçen yıla göre yükseldi. Vakıf Üniversiteleri arasında Sabancı ve İbn Haldun Üniversitesi geçen yıl olduğu gibi yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, Koç Üniversitesi de yüzde 99.2 ile sadece binde 40'lık bir kayıp yaşadı.

Bununla birlikte Türkiye'deki 64 tane vakıf üniversitesi arasında Kadir Has üniversitesi yüzde 4.4, İstanbul Ticaret Üniversitesi yüzde 2.94, İzmir Ekonomi Üniversitesi yüzde 3.36, Türk Hava Kurumu Üniversitesi yüzde 30.27, İstinye Üniversitesi yüzde 14.45, Haliç Üniversitesi yüzde 9.93, Biruni Üniversitesi binde 44, İstanbul Kent Üniversitesi yüzde 2.9, Antalya Alkev Üniversitesi 6.36, Antalya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi yüzde 12.64, İstanbul Rumeli Üniversitesi yüzde 13.29, Altınbaş Üniversitesi yüzde 5.6 geçen yıla göre doluluk oranını artırdı.

Ancak kontenjanın yarısını dahi dolduramayan üniversiteler de oldu. İstanbul Arel Üniversitesi, 2018 doluluk oranı yüzde 36.8 olurken, Gedik Üniversitesi'den bu oran yüzde 43.7, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde yüzde 46, Avrasya Üniversitesi'nde yüzde 46.7, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde yüzde 47.9, Toros Üniversitesi'nde yüzde 48.1, Kapadokya Üniversitesi'nde yüzde 48.7 oldu.

Vakıf üniversitelerinin boş kontenjanları:



İşte vakıf üniversitelerinin doluluk oranları: