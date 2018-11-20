1. yazılı sınav notları e-Okul’da! VBS e Okul giriş ekranı

Öğrenciler yazılı sınavlara bir bir katıldılar şimdi velilerin ve öğrencilerin gözü e-Okul'da açıklanacak notlarda. E Okul VBS sistemi ile yazılı sınav notları dışında birçok bilgiye de ulaşılabiliyor. İşte e-Okul giriş ekranı...

E-Okul girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan ve öğrencilerin birçok güncel bilgiyi edinebildiği e-Okul sistemi, tüm eğitim öğretim yılı boyunca veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler e Okul girişi yaparak sınav sonuçlarını kolayca öğreniyor. Ayrıca e-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir.

E-OKUL'A NASIL GİRİLİR?

Öğrencilerin ve velilerin ilgiyle takip ettikleri e-Okul yazılı sonuçları ve devamsızlık bilgileri için haberimizdeki e Okul giriş bağlantısından faydalanabilirsiniz. İşte e-Okul giriş sistemi…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.