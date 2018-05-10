Ve KPSS’de beklenen gün geldi! KPSS başvuruları nasıl yapılacak? KPSS başvuru ücreti ayrıntıları…

KPSS'ye girecek olan kamu personeli adayları KPSS sınav tarihini ve KPSS'ye nasıl başvuru yapacaklarını araştırıyor. KPSS'ye başvurular bugün başladı, KPSS başvuruları ne zaman bitecek? İşte memur adayları için kritik bir viraj olan KPSS hakkında detaylar...

KPSS'ye hazırlıklarını sürdürenler şimdi KPSS başvurularının başlamasını bekliyordu ve başvurular bugün başladı. KPSS'ye hazırlıklarını sürdürenler şimdi KPSS başvurularını yapmak için hazırlanıyor. Memur olmak isteyenler için kader niteliği taşıyan KPSS sınavları ne zaman gerçekleşecek?

KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Başvuruları Alınacak (10.05.2018)https://t.co/2FQtfAmwYW — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 10 Mayıs 2018

KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

ÖNLİSANS İÇİN KPSS TARİHLERİ

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek.