Veli-Der LGS’de 9 okuldan 5 tercih zorlamasına itiraz edecek

Lise Geçiş sınavına günler kalırken, Veli-Der, dokuz okuldan beş tercih zorlamasına karşı tüm şubeleriyle Milli Eğitim il ve ilçe müdürlükleri önünde eylem yapacak.

Veli-Der, liseye geçişte adres-tercih sınıra itiraz etmek üzere Datça, Trabzon, Bursa, Edirne, Uşak, Denizli, İzmir, Ayvalık, Bergama, Kocaeli, Burhaniye, Antalya, Muğla ve İstanbul'da il ve ilçe Milli Eğitim müdürlükleri önünde bir araya gelerek, “Çocuklarımızın Geleceği Çemberinize Sığmaz” diyecek.

Veli-Der tarafından yapılan açıklamada, liselere geçiş sınavı ile çocukları telafisi mümkün olmayacak sorunların beklediği belirtilerek, “Çocuklarımız için, gelecekleri için ses olmak, çığlık olmak zorundayız. Aylardır Veli-Der olarak; TEOG sonrası getirilecek yeni sisteme karşı velileri, çocuklarımızın geleceğinden endişe duyan herkesi, kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor ve mücadele ediyoruz. Ancak gerek yetkililerin gerekse Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalardan, yeni sistemde Bakanlığın ısrarcı olduğunu, uyarılarımızın ve itirazlarımızın karşılık bulmadığını görüyoruz” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Bu sınav sistemi; çocuklarımızın tercihlerini yok sayan, onları istemedikleri okul türlerine gitmeye zorlayacak bir sistemdir. Okulları ‘nitelikli' ve ‘niteliksiz' diye ikiye ayıran, çocuklarımızın eşit, nitelikli eğitim hakkını yok sayan bir sistemdir. Çocuklarımızın evine en yakın okula kaydı üzerinden yapılan güzellemelerin hiçbir karşılığı yoktur. Bu sistem, çocuklarımızı Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin belirlediği okula gitmeye mahkum eden bir sistemdir. Yaşamımızın en değerli varlıkları olan çocuklarımızın biraz daha iyi bir eğitim almasını istediğimizde karşımıza yüklü servis ücretleri, okul ücretleri çıkaracak bir sistemdir. Çocuklarımızı karanlık bir tablo bekliyor. Çocuklarımızın dokuz okul arasından beş okulu tercih etmeye zorlanmasına karşı çıkıyoruz. Tercih ve adres sınırına hayır diyoruz. Veli-Der olarak 31 Mayıs'ta tüm şubelerimizle eylemlerimizle her yerdeyiz.”