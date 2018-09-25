VGM burs başvuru ekranı: VGM burs başvuruları nasıl yapılır?

Üniversiteyi kazana öğrencilere maddi destek veren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı. Ekonomilerine büyük destek sağlayacak VGM burslarına başvurular VGM internet sitesi üzerinden alınacak. İşte burs başvuru ekranı...

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları öğrencilere 8 ay boyunca veriliyor. Aylık 250 Tl olan VGM burslarına başvurular 15 Eylül itibari ile başladı. VGM burs başvuru tarihi ise 30 Ekim’de son bulacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde burs başvuruları ile ilgili; “Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu mümkünse bilgisayar (masaüstü/laptop) üzerinden yapmanız önerilir.” şeklinde açıklama yer aldı.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI VE TÜM DETAYLAR

1- Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine yılda 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yılda 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

2- Burs başvuruları hangi tarihlerde, nasıl alınır?

Ortaöğrenim burs başvuruları her yıl eğitim döneminin başladığı tarihte başlar ve 1 ay boyunca devam eder. Yükseköğrenim burs başvuruları ise her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır. Her iki bursun başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda alınır.

3- Burs miktarı ne kadardır?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00TL burs verilmektedir.

4- Öğrencilere bursları nasıl ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

5- Burs başvuruları nasıl değerlendirilir?

Yükseköğrenim Bursu: – 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479) – 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800) – Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741) hükümleri gereği Türkiye'deki eğitim kurumlarında eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir. Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)'ye göre değerlendirilmektedir. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır.