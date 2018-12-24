VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları bekleyişi…

VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler VGM yükseöğrenim burs sonuçlarında. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçlarını bekleyen öğrenciler VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırıyor.

VGM burs ücretleri, Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs imkanı veriliyor. VGM ortaoğretim burs sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. VGM yukseköğrenim burs sonuçları için ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz sene, yani 2017 yılına başvurular 30 Eylül’de sona ererken, başvurular 3 ay sonra açıklandı. VGM burs sonuçları, açıklandığı andan itibaren sitemizde olacak.

VGM BURSLARI NASIL VERİLECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.