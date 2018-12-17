VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursları için gözler resmi açıklamada…

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan VGM burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bu noktada büyük önem kazandı. VGM burs sonuçları için henüz bir resmi açıklamna yapılmadı...

VGM bursları için sonuçlar yaklaşıyor. VGM burs ücretleri, Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs imkanı veriliyor. VGM bursu, aylık 250 liralık maddi destek sağlayacak. YURTKUR'un açıkladığı sonuçların ardından VGM bursları sorgulanmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarının açıklanması için ipucu veren tarihler haberimizde… VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Geçtiğimiz sene, yani 2017 yılına başvurular 30 Eylül’de sona ererken, başvurular 3 ay sonra açıklandı. VGM burs sonuçları, açıklandığı andan itibaren sitemizde olacak. VGM burs sonuçlarının bu sene 30 Aralık tarihi dolaylarında açıklanması bekleniyor. BURS İÇİN VAKIF BANK DETAYI Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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