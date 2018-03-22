Yarın son gün! POMEM başvuruları nasıl yapılır? Polis Alımı’nda KPSS şartı kaç?

POMEM başvuruları yarın sona eriyor. Polis olmak isteyen adaylar pa.edu.tr adresi üzerinden başvurularını 23 Mart saat 17.00'a kadar tamamlayabilir. Peki POMEM başvurularında KPSS şartı kaç? İşte polis alımı detayları ve pa.edu.tr başvuru ekranı...

Polis Akademisi 10 bin öğrenci alacak. POMEM 22. dönem polis alımı başvuruları için tüm detayla pa.edu.tr adresi üzerinden belli oldu. Polis olmak isteyen onbinlerce aday POMEM başvurularını internet üzerinde yapabilecek. POMEM başvuruları, E-Devlet şifresi yapılabiliyor.

POMEM BAŞVURULARINDA SON GÜN 23 MART

22. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın aday olmak üzere toplam (10.000) aday asıl olarak alınacaktır.Adaylar POMEM başvurularını e-Devlet şifreleri ile yapabilecekler.

(1) İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:

a) POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 12 Mart (dahil)-23 Mart (dahil) 2018 tarihleri arasında saat:17:00’a kadar www.pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURUSU

LİSANS MEZUNLARI BAŞVURUSU

UYARI: e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.



BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

(2) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00’dan 23 Mart 2018 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “22. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

b) Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir.

c) Halkbank’ın internet bankacılığından ve diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

d) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

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