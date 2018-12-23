Yarıyıl tatili için geri sayım! 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili tarihi…

2018 yılı sonu yaklaşırken yarı yıl tatili yani bir diğer adıyla, 15 tatil ne zaman merak edilmeye başlandı. Birinci yarıyıl sonunda karne alacak olan öğrenciler ikinci döneme de bir anlamda soluklanarak yeniden başlamış olacaklar. Tatil planı yapmak isteyen aileler sömestr tarihini öğrenmek istiyor. İşte 15 tatil yani yarıyıl tatili tarihi ve ilk dönem karnelerin alınma zamanı…

Bir eğitim öğretim döneminin daha ortasına yaklaşırken tatil planlarını şekillendirmek isteyen veliler, dinlenmek isteyen öğrenciler, 15 tatil tarihi ne zaman ve ilk dönem ne zaman bitecek sorularını soruyorlar. Öğrencilerin rahat bir nefes alıp yoğun temponun ardından dinleneceği 15 tatile kısa bir zaman kaldı. Peki sömestr yani yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 Ocak 2019 tarihinde ilk dönem sona erecek. Öğrenciler böylelikle 15 gün sömestr diğer adıyla 15 tatile girecek. Yarıyıl tatili 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihleri arasındadır.

TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak. 16 Gün sürecek ve 4 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

OKULLAR AÇILANA KADAR NELER YAPILABİLİR?

Yoğun bir eğitim öğretim dönemini tamamlayarak tatile hazırlanıldığını ifade eden Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, öğrencilere yönelik “Karnelerinizi alacak, bir dönemin çalışmalarının ilk sonuçlarını göreceksiniz. Karne notları ne başarının ne de başarısızlığın biricik göstergesidir. Öğrenme sürecindeki eksiklerimizi ve öğrenme biçimlerimizi gözden geçirme fırsatıdır” dedi.

“Veliler, öğrenciler ve öğretmenler olarak, karnelerimizden kaba bir başarı ya da başarısızlık sonucu çıkarmaktan öte, kendine yetebilen toplumsal duyarlılıkları gelişmiş, değerlerini günlük hayatına yansıtabilen kişilikler inşa edebilmeyi hedeflemeliyiz.” değerlendirmesini yapan Güngör, “Unutmayalım ki bilgi eksikliğinin telafisi mümkün ama kişilik inşasının eksikliğinin telafisi kolay değildir” dedi.