Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler ve veliler dört gözle yaz tatilinin başlamasını bekliyor. Tatil planlarını şekillendirenler yaz mevsiminden daha fazla yararlanmak için 'yaz tatili ne zaman başlıyor' ve 'okullar ne zaman açılacak' araştırıyor.

Yıl içinde yoğun bir şekilde sınavlara ve derslere ağırlık veren öğrenciler dinlenme fırsatı olan yaz tatilini bekliyor. ‘Okullar ne zaman kapanıyor' ve ‘yaz tatili ne zaman' soruları öğrencilerin ve velilerin sık sık merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde yaz tatiline girecek. Yaz tatilinin ardından 17 Eylül 2018 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

İkinci kanaat dönemi, 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak. Yaz tatilinin ardından 17 Eylül 2018 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

RESMİ TATİLLER NE ZAMAN? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor. Ramazan Bayramı'nda 4 gün yapılacak tatilden iki buçuk ay sonra 9 günlük Kurban Bayramı tatili göze çarpıyor. Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak. Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak. 19 Mayıs'tan sonra bu kez sırada Ramazan Bayramı var. Ancak Ramazan Tatili'nde uzun bir tatil gözükmüyor. Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda.