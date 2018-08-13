Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

MEB çalışma takvimi ile yaz tatilinin ne zaman biteceği ve okulların ne zaman açılacağı belli oldu. “2018-2019 eğitim yılının başlama tarihi ne? Okullar ne zaman açılacak? 2018 yaz tatili ne zaman bitecek?” sorularını soran öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarını tamamlamak için okulların açılacağı tarihi araştırıyor.

Öğrenciler yaz tatilinin tadını çıkarırken bir yandan da okula ne zaman döneceğini merak ediyor. İşte yaz tatili ne zaman bitecek ve 2018’de okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı… 2018 yılında okullar 17 Eylül Pazartesi günü açılacak. Yaz tatili süresinde de bir değişiklik yapılmış değil.

MEB TAKVİMİNE GÖRE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.



-2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesibaşlayacak

-18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek

-Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak

-İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.