Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak? İşte o tarih…

Uzun eğitim maratonunun ardından dinlenmek isteyen öğrenciler okullar ne zaman kapanacak araştırıyor. Senenin yorgunluğunu atmak için yaz tatilini bekleyen öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merakla araştırıyor. Okullar ne zaman kapanacak ve öğrenciler için yaz tatili ne zaman başlayacak?

2017/2018 eğitim öğretim yılınını sonuna yaklaşırken öğrenciler yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak merak ediyor. Sıcak yaz günlerinin hayalini yaşayanlar şimdiden okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı ve detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Haberimizden 2018 yılındaki tüm resmi tatilleri öğrenebilirsiniz. İşte okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı. İkinci kanaat dönemi, 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak. Yaz tatilinin ardından 17 Eylül 2018 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak.

İŞTE YILIN RESMİ TATİLLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)