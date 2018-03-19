Yaz yaklaşıyor! Okullar ne zaman kapanacak? İşte tatilin başlangıç tarihi…

Senenin yorgunluğunu atmak için yaz tatilini bekleyen öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merakla araştırıyor. Yaz tatili ne zaman başlayacak sorusunun yanında birçok kişi sene içinde yer alan resmi tatilleri de merak ediyor. İşte okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı ve detaylar...

Okullar ne zaman kapanacak ve öğrenciler için yaz tatili ne zaman başlayacak? Yıl içindeki yoğun tempodan kurtulup dinlenme fırsatı yaratmak isteyenler resmi tatil günlerini ve okulların ne zaman yaz tatiline gireceğini araştırıyor. Ayrıca yıl içinde ufak tatillerle bir soluk almak isteyen vatandaşlar resmi tatillerin hangi günlere denk geleceğini araştırıyor. İşte okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı ve detaylar…

YAZ TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Birçok öğrencinin ve velinin merak ettiği “okullar ne zaman kapanıyor?” sorgusu Google'da sürekli arananlar listesinde yer almaya devam ediyor. 18 Eylül'de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde yaz tatiline girecek.

PEKİ OKULLAR NE ZAMAN TEKRAR AÇILACAK? 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ…

Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor. Ramazan Bayramı'nda 4 gün yapılacak tatilden iki buçuk ay sonra 9 günlük Kurban Bayramı tatili göze çarpıyor. Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak. Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak. 19 Mayıs'tan sonra bu kez sırada Ramazan Bayramı var. Ancak Ramazan Tatili'nde uzun bir tatil gözükmüyor. Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda.