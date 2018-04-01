YDS bitti! YDS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorular…

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve birçok kişinin yabancı dil seviyelerini tespit etmek için girdikleri YDS gerçekleşti. YDS soru ve cevapları sınavda ter dökenler tarafından merakla araştırılıyor. YDS soru ve cevparı ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak? İşte YDS 2018 detayları...

Bir YDS daha gerçekleşti ve yine binler YDS’de ingilizce seviyelerini tespit etmek için ter döktü. YDS soru ve cevaplarının ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Sınava giren adaylar “YDS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak” diye merak ediyor. İşte ayrıntılar!

YDS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YDS sınavı soru ve cevapları sınavın tamamlandığı günden birkaç gün sonra yayınlanmakta, sınav soru ve cevaplarına ulaşmak için aşağıdaki YDS sınav soru ve cevapları yazısına tıklayabilirsiniz.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YDS sınav sonuçları ÖSYM’nin sınav sonuç takvimine göre 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. YDS’ye giren adaylar sınav sonuçlarına 25 günlük bir bekleyişin ardından kavuşacak.

YDS SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

YDS sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

YDS PUANLARI VE SEVİYELERİ

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi