Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

YDS bitti! YDS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorular…

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve birçok kişinin yabancı dil seviyelerini tespit etmek için girdikleri YDS gerçekleşti. YDS soru ve cevapları sınavda ter dökenler tarafından merakla araştırılıyor. YDS soru ve cevparı ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak? İşte YDS 2018 detayları...

Sozcu.com.tr
android-time 12:08 1 Nisan 2018
Haberler Eğitim
YDS bitti! YDS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorular…
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve birçok kişinin yabancı dil seviyelerini tespit etmek için girdikleri YDS gerçekleşti. YDS soru ve cevapları sınavda ter dökenler tarafından merakla araştırılıyor. YDS soru ve cevparı ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak? İşte YDS 2018 detayları...

Bir YDS daha gerçekleşti ve yine binler YDS’de ingilizce seviyelerini tespit etmek için ter döktü. YDS soru ve cevaplarının ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Sınava giren adaylar “YDS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak” diye merak ediyor. İşte ayrıntılar!

YDS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YDS sınavı soru ve cevapları sınavın tamamlandığı günden birkaç gün sonra yayınlanmakta, sınav soru ve cevaplarına ulaşmak için aşağıdaki YDS sınav soru ve cevapları yazısına tıklayabilirsiniz.

sinav3_shutter-1_16_9_1522045586_16_9_1522254780_16_9_1522494654

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YDS sınav sonuçları ÖSYM’nin sınav sonuç takvimine göre 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. YDS’ye giren adaylar sınav sonuçlarına 25 günlük bir bekleyişin ardından kavuşacak.

YDS SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

YDS sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

YDS PUANLARI VE SEVİYELERİ

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar