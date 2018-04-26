ÖSYM YDS sonuç sorgulama: YDS sonuçları açıklandı işte ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi…

Gözler ÖSYM tarafından açıklanacak YDS sonuçlarındaydı ve beklenen sonuçlar öğlen saatlerinde ÖSYM tarafından açıklandı. Nisan ayının başında gerçekleşen ve ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'nin sonuçları ilan edilen takvime göre yayınlandı. İşte adaylar tarafından çok merak edilen Yabancı Dil Sınavı ilkbahar dönemi sonuçlarını sorgulama sistemi, sınava dair detaylar ve merak edilenler...

YDS sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler için büyük gün geldi ve sonuçlar açıklandı. YDS sonuçlarını kontrol etmek isteyen binlerce öğrenci sınav sonucunda bekledikleri puanı alıp alamadıklarını sorgulamak için ÖSYM’nin sonuç sistemine giriş yapmaya başladı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan YDS sonuçları heyecanla bekleniyordu. Sınava giren adaylar, ‘YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyordu ve sonuçlara kavuştu. ÖSYM sınav sonuç takvimine göre bugün açıklanan YDS sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz…

YDS SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavlarda sınav kitapçığının cevap alanları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

YDS NEDİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan merkezi bir yabancı dil sınavdır. Daha önceleri uygulanan ÜDS ve KPDS sınavlarının da bu sınava dahil edilmesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan bir dil sınavıdır.