YDS ne zaman, saat kaçta? 2018 YDS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

YDS sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri adaylara duyuruldu. Yabancı Dil Sınavı (YDS) için ÖSYM'nin Aday İşlemleri sayfasında sınava giriş belgesi alabilirsiniz. Peki YDS Sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Yabanci Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile ilgili adayların sınava girecekleri yerlerin belirlenme sürecinin tamamlandığını açıkladı. ÖSYM’nin internet sitesinden sınavın giriş belgeleri AİS yani Aday İşlemleri sistemi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar aynı adresten sınav giriş yerlerini de öğrenebilecek. YDS’ye girecek öğrencilerin merak ettiği diğer konu ise sınav tarihi ve saati… Peki YDS ne zaman, saat kaçta?

Bilindiği gibi adayların sınav yerleri sınava giriş belgesi üzerinde belirtiliyor ve adayların sınava girebilmek için bu belgenin çıktısını almaları ve yanlarında sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.

YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar YDS sınav girş yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav girş belgeleri de aynı adres üzerinden temin edilecek.

YDS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI



YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM adayları uyardı. İşte ÖSYM YDS uyarısı;

“2018-YDS İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak uygulanacaktır. Adaylar, bu doğrultuda hazırlanan kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.



YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS'de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40×1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60×1.25= 75.00 puan alacaktır.