ÖSYM AİS girişi: YDS sonuçları sorgulama ekranı!

ÖSYM, YDS sonuçlarını resmi sitesi üzerinden açıkladı. Öğrenciler YDS sonuçlarını ÖSYM sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. İşte ÖSYM aday işlemleri sistemi (AİS) ve YDS sonucu sorgulama ekranı...

ÖSYM tarafından resmen açıklanan YDS sonuçları sorgulama ekranı için haberimize tıklayabilirsiniz. Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçlarını öğrenmek isteyen sınava giren adaylar haberimizin içindeki ÖSYM sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilir. 1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı İlkbahar Dönemi'ne (2017-YDS İlkbahar Dönemi) sonuçları açıklandı.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Beklenen sınavın sonuçları açıklandı, öğrenciler YDS sınavı sonuçlarına kavuştu. YDS’de sonuç günü geldi ve Yabancı Dil Sınavı’na giren adaylar sonuçlarını kontrol etmeye başladı. YDS sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz veya https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

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2018-YDS İlkbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı

(26.04.2018)https://t.co/RMItsLj6dY — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 26 Nisan 2018

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

internet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS'de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40×1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60×1.25= 75.00 puan alacaktır.