YDS soru ve cevapları yayınlandı! YDS sonuçları ne zaman yayınlanacak?

Yabancı Dil Sınavı'na girerek dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adayların erakla bekledikleri YDS soru ve cevapları yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS) sonbahar döneminin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. İşte YDS hakkında merak edilenler...

YDS soru ve cevapları yayınlandı, YDS’ye giren adaylar soru ve cevaplar üzerinden sınav durumlarını kontrol etme imkanı yakaladı. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS sonbahar dönemine başvuran adaylar, 10 gün süreyle “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek. ÖSYM sınav takvimine göre, 2018-YDS İlkbahar Dönemi sonuçları, 4 Ekim 2018'de açıklanacak.

YDS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10’una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ise ÖSYM’nin internet sitesinden erişilebilecek. Açıklamada, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM’ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı uyarısında bulunuldu.