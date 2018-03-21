YKS başvuruları için saatler kaldı! YKS başvuruları saat kaçta sona eriyor? YKS ücreti hangi bankalara yatırılabiliyor?

Üniversiteye giriş sınavı Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından adaylara uyarı yapılmıştı başvuru yaptığı halde YKS ücreti ödemeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacak. Peki YKS ücreti hangi bankalara yatırılıyor? YKS başvuruları saat kaçta bitecek? İşte adayları ilgilendiren çok önemli detaylar...

Üniversiteye girmek isteyen adaylar dikkat! YKS başvurularında sona gelindi. ÖSYM’de YKS ile ilgili ayrıntılı açıklamalar geldi. Başvuru yapmayı unutan ya da son ana bırakan öğrenciler için YKS hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizde derledik. YKS başvuruları için ÖSYM internet sitesinden yapılan online başvurunun ardından ücretlerin ilgili bankalara yatırılması gerekiyor. Ücret yatırmak için son tarhi ise 22 Mart 2018 tarihinde saat 23.59. İşte YKS ile ilgili ayrıntılar…

Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacak ve sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek. Başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri: 1-21Mart2018(Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018).

YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Kredi kartıyla ÖSYM sisteminden ödeme;

YKS sınavına başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

YKS ücretleri bankalar listesi

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç )

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

YKS ÜCRETLERİ NE KADAR VE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2018 YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ‘ödemeler’ alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar. Sadece TYT'ye girecek adaylar 50, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100, hepsine girecekler ise 150 TL yatıracaklar.