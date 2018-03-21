YKS başvurularında son gün geldi! YKS ücreti ne kadar? YKS paraları hangi bankalara yatırılacak?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmaya başladı ve son gün olarak ÖSYM'nin verdiği tarih geldi, YKS başvurularında son gün bugün. YKS başvurularını tamamlayıp ücretlerini henüz yatırmamış olanlar, YKS ücretlerini nasıl ve hangi bankaya yatıracaklarını merak ediyor. İşte YKS başvurularının bitmesine saatler kala detaylar...

Üniversite adayları için kritik bir biraj olan YKS’nin başvurularının bitmesine saatler kaldı. YKS başvurularını ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden tamamlayan ancak ücretlerini yatırmamış olanlar ise YKS ücretlerini hangi bankaya ve kaç lira olarak yatıracaklarını araştırıyor. İşte YKS başvuru sürecine dair detaylar…

BAŞVURU YAPARKEN BU DETAYA DİKKAT

Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacak. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacak ve sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek. Başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Kredi kartıyla ÖSYM sisteminden ödeme;

YKS sınavına başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

YKS ücretleri bankalar listesi

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS ÜCRETLERİ NE KADAR VE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2018 YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ‘ödemeler' alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar. Sadece TYT’ye girecek adaylar 50, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100, hepsine girecekler ise 150 TL yatıracaklar.