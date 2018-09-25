Kayıt tarihi belli oldu! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ek yerleştirme sonuçları…

İstediği üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin YKS ek tercih sonuçları heyecanı devam ediyor. ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt tarihlerini duyurdu. Kayıtlarını yapacakların gözleri ek tercih sonuçlarında.

Lise eğitiminden sonra üniversite eğitimini tamamlamak için YKS sınavına giren adaylar ek tercihlerini tamamladı gözler sonuçlarda. Hayatlarındaki en zor tercihlerden birini yapan öğrenciler ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM açıklaması bekliyor. Peki YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Ek yerleştirme ardından programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu nedenle YKS ek tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme Sonuçları “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi konu hakkında kesin bir bilgi henüz açıklanmadı. 2018 YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından üniversiteye kayıtlar, 1-5 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Bu bilgiye göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)ek tercih sonuçlarının 25-30 Eylül tarihleri arasında açıklanabileceğini söylemek mümkün.



Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C'de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir. Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.