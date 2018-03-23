YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS başvurusunu kaçıranlar için geç başvuru tarihleri…

Üniversite adayları için kritik viraj olan YKS yaklaşıyor geçtiğimiz gün YKS başvuruları tamamlandı. YKS başvurularını kaçıranlar için ise son şans YKS geç başvuru işlemini gerçekleştirmek. YKS geç başvuruları için ücret farkı bulunuyor. İşte YKS geç başvuru tarihi ve ücreti...

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı başvuruları için heyecanlı bir süreç yaşandı ve başvurular tamamlandı. YKS başvurularının tamamlanmasıyla başvuru tarihlerini kaçıranların, başvuru yapmak için son şansları geç başvuru işlemleri oluyor. YKS geç başvurularının tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi.

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvurularını kaçıranlar için geç başvuru tarihi 4 Nisan. Fakat bu adaylar her oturum için 50 yerine 75'er lira ödeyecek. Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini bankalara veya ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER'de yer alan ‘ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75'er TL olacak.