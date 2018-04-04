YKS geç başvuruları için büyük gün geldi! YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru detayları…

YKS geç başvuruları, başvuru tarihleri içinde YKS başvurularını tamamlayamayanlar tarafından büyük önem arz ediyor. YKS geç başvuruların normal başvurulara göre bazı farklılıkları bulunuyor. İşte YKS geç başvuruları hakkında merak edilen detaylar...

YKS geç başvuruları nasıl yapılacak sorusu bugün birçok öğrenci için kadar niteliğinde bir soru. Üniversite hayatlarına başlayacak olan öğrenciler YKS başvurularında bu son fırsatı değerlendirmek istiyor. İşte YKS geç başvuru hakkında ayrıntılar.

YKS GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN!

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı başvuruları için heyecanlı bir süreç yaşandı ve başvurular tamamlandı. YKS başvurularının tamamlanmasıyla başvuru tarihlerini kaçıranların, başvuru yapmak için son şansları geç başvuru işlemleri oluyor. YKS geç başvurularının tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. YKS başvurularını kaçıranlar için geç başvuru tarihi 4 Nisan yani bugün.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvurusunu yapan adaylar her oturum için 50 yerine 75’er lira ödeyecek. Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini bankalara veya ÖSYM’nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75’er TL olacak.

YKS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

YKS’ye başvuru yapacak olan öğrenciler, başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilecek olan YKS’ye başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek