YKS ne zaman? Üniversite adayları kritik sınavda… YKS-AYT-TYT tarihi ve detaylar…

Öğrenciler “YKS ne zaman yapılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Erken seçimin YKS'nin yapılacağı tarihe denk gelmesi nedeniyle, YKS ertelendi. YKS’de yeni tarihle beraber üniversite sınav takvimi yeniden şekillendi. YÖK Başkanı Yekta Saraç sınavın ertelenmesinin öğrenciler için şans olduğunu söyledi. YKS yaklaşırken, yeni yapılacak bu sınava dair detaylar...

Erken seçim tarihinin YKS ile aynı güne denk gelmesi üzerine sınav tarihi YÖK tarafından ertelendi. Sınav hazırlanan öğrenciler YKS tarihinin erken seçim ile aynı güne denk gelmesi ile stresli bir durum yaşadı. 24 Haziran 2018’de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS’nin 30 Haziran–1 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA DEĞİŞECEK BİR DURUM VAR MI?

Seçim ikinci tura kalırsa YKS seçimin ilk turuyla ikinci turu arasındaki hafta sonu gerçekleşmiş olacak. Öğrenciler seçim heyecanı dönemlerinde hayatlarının kader sınavına girecek.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

YKS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.