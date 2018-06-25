YKS ne zaman yapılacak? İşte YKS giriş belgesi ve giriş yerleri…

Erken seçimin YKS’nin yapılacağı tarihe denk gelmesi nedeniyle, YKS ertelenmişti. YKS'de yeni tarihle beraber üniversite sınav takvimi yeniden şekillendi. YKS'ye girecek öğrenciler için YKS giriş yerleri ve giriş belgeleri de yayınlandı. İşte YKS giriş belgeleri ve YKS sınav giriş yerleri...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS’nin 30 Haziran–1 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştidi. Peki YKS’ye kaç gün kaldı? Haberin yapıldığı gün itibariyle YKS’ye 5 gün kaldı. YKS 5 gün sonra gerçekleşecek ve öğrenciler ter dökecek. İşte YKS giriş belgeleri ve YKS detayları…

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. TYT’ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT’ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT’ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

YKS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.