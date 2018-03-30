YKS ne zaman? YKS’nin geç başvuru işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı için başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı ve birkaç gün önce de sona erdi. YKS'ye girmek isteyen adaylar YKS başvurularını kaçırdıysa bir ihtimal daha bulunuyor. YKS geç başvuru tarihleri ve işlemlerine dair detaylar...

YKS için başvurular geçtiğimiz günlerde sona erdi ve şimdi YKS’ye girmek isteyen adayların tek ihtimali YKS geç başvuru işlemleri olacak. YKS geç başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar büyük merakla araştırmalarını sürdürüyor. İşte YKS sınav tarihi ve geç başvuru tarihi ayrıntıları…

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS'ye başvuru yapacak olan öğrenciler, başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilecek olan YKS'ye başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Ayrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler. YKS başvurularını kaçıranlar için geç başvuru tarihi 4 Nisan. Fakat bu adaylar her oturum için 50 yerine 75'er lira ödeyecek. Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini bankalara veya ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER'de yer alan ‘ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75'er TL olacak.

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 23 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:15’te yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ise 24 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:15’te gerçekleşecek. Yabancı Dil Sınavı ise 24 Haziran 2018 tarihinde 15:45’te yapılacak.

YKS'YE KİM BAŞVURABİLECEK?

2018-2019 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2018-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır. YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar isteğe bağlıdır. 2018-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

– 2017-2018 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar