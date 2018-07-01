YKS puan hesaplama nasıl yapılır? 2018 YKS’de baraj puanı kaç?

YKS'nin TYT ve AYT oturumları sona erdi. Üniversiteye girmek isteyen adaylar YKS puanları nasıl hesaplanır araştırıyot. İşte eşit ağırlık, sözel ve sayısal puan hesaplama tablosu...

YKS’de sözel, sayısal, dil ve eşit ağırlık puanlarına derslerin yüzdelik etkileri nasıl?YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testi’nden beklenen temel amaçtan vazgeçilmeksizin, yükseköğretim kurumlarına geçiş için bu testten 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek. Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı ise adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansı dikkate alınarak hesaplanacak. Haberimizden YKS puan hesaplama tablosuna ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınavı için beklenen gün yavaş yavaş geliyor. Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda kalacak.

TYT DERSLERİN YÜZDELİK ETKİSİ

ÖSYM 2018 YKS kılavuzuna göre TYT’de derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

Türkçe : 33

Temel Matematik : 33

Sosyal Bilimler : 17

Fen Bilimleri : 17

SAYISAL PUAN HESAPLAMA

Sayısal puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT: 40

AYT Matematik: 30

AYT Fizik: 10

AYT Kimya: 10

AYT Biyoloji: 10

EŞİT AĞIRLIK PUAN HESAPLAMA

Eşit Ağırlık puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT: 40

AYT Matematik: 30

AYT Edebiyat: 18

AYT Tarih-1: 7

AYT Coğrafya-1: 5

SÖZEL PUAN HESAPLAMA

Sözel puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT: 40

AYT Türk Dili ve Edebiyatı: 18

AYT Tarih-1: 7

AYT Coğrafya-1: 5

AYT Tarih-2: 8

AYT Coğrafya-2: 8

AYT Felsefe Grubu: 9

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/İlave Felsefe Grubu: 5

YABANCI DİL PUAN HESAPLAMA

Yabancı Dil puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT:40

YDT: 60

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