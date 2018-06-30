YKS saat kaçta bitecek? YKS soru ve cevpaları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

YKS için büyük gün geldi ve bugün öğrenciler YKS'de üniversite için kritik virajı dönmeye çalışıyor. YKS'nin saat kaçta başlayıp, saat kaçta biteceği merak edilirken YKS soru ve cevaplarının da tahmini olarak ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. İşte üniversite adayları içinm kader niteliği taşıyan YKS'ni ayrıntıları....

YKS heyecanı bugün birçok öğrencinin tek gündemi. YKS’nin kaçta başlayıp kaçta biteceği, kaç dakika süreceği de merak ediliyor. ÖSYM’nin düzenlediği YKS’nin soru ve cevapları sınavdan kaç gün sonra açıklanacak sorusu henüz netlik kazanmadı fakat tahminler bulunuyor… İşte detaylar…

YKS SAAT KAÇTA? KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

TYT, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika (2 saat 15 dakika) sürecek.

AYT, 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 (3 saat) dakika sürecek.

YDT, 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 (2 saat) dakika sürecek.

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı kesinlik kazanmadı ancak ÖSYM’nin genelde soru ve cevap yayınlama vakitleri ortalama sınavdan 4-5 gün kadar sonra oluyor.

YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İETT, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde YKS’ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsizdir. Öğrenciler sınav giriş belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve dönüşlerde ücretsiz geçiş sağlayabilirler” ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM'DEN DİPLOMA NOTU AÇIKLAMASI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “2018-YKS'ye başvuran adaylar, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yaparak MEB e-Okul sistemindeki eğitim bilgilerini ve diploma notunu görebilecekler ve bu bilgilerini, 2-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) onaylayabileceklerdir. Adayların sınav öncesi herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz.” denildi.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.