YKS saat kaçta? İşte YKS giriş belgesi yazdırma işlemleri ve ÖSYM’den en son YKS açıklamaları…

YKS için artık sayılı saatler kaldı ve öğrenciler YKS'ye girecekleri an için geri sayıma başladı. Yarın gerçekleşecek olan YKS'nin giriş belgeleri ve giriş yerleri merakla araştırılıyor. ÖSYM'nin sistesi üzerinde yer alan belgenin çıktısı alınarak YKS sınav giriş belgesi olarak kullanılabilecek. İşte YKS hakkında ÖSYM tarfından yapılan son açıklamalar ve YKS saat kaçta sorusunun cevabı...

Yarın 2 milyondan fazla öğrenci YKS’ye girecek ve heyecanla yüksek puanlar almaya çabalayacak. YKS’ye girecek olan öğrenciler son kontrollerini yaparaken, YKS saat kaçta gerçekleşecek sorusu ve YKS giriş belgeleriyle ilgili detaylar merak ediliyor. İşte YKS hakkında merak edilenkler…

YKS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

Yarın yani 30 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 15.45’te ise 3. Oturum Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecekler. ÖSYM, gerek yazılı açıklama ile gerek videoulu açıklamayla adaylara ’15 dakika’ uyarısı yaptı. Buna göre adayların en geç bir saat öncesinden sınavın yapılacağı yerlerde bulunması gerektiği belirtildi. Saat 10.01 ve 15.31’de gelenlerin sınava alınmayacağı aktarıldı.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS giriş yerleri ve giriş belgesini aşağıdaki link üzerinden edinebilirsiniz.

ÖSYM AİS YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ TIKLA ÖĞREN!

ÖSYM’DEN DİPLOMA NOTU AÇIKLAMASI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “2018-YKS’ye başvuran adaylar, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yaparak MEB e-Okul sistemindeki eğitim bilgilerini ve diploma notunu görebilecekler ve bu bilgilerini, 2-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) onaylayabileceklerdir. Adayların sınav öncesi herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz.” denildi.

YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. TYT’ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT’ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT’ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

YKS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İETT, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsizdir. Öğrenciler sınav giriş belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve dönüşlerde ücretsiz geçiş sağlayabilirler” ifadeleri kullanıldı.