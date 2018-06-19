Üniversite adayları için 2018 YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

Tüm Türkiye genelinde bu yıl ilk defa yapılacak olan YKS sınavı için geri sayım sürmeye devam ederken, sınava girecek olan öğrencilerde sınav giriş yerlerinin ve belgelerinin açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav giriş yerleriyle alakalı henüz açıklama yapmadı fakat yakın bir tarihte sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tahmin ediliyor. Peki YKS giriş yerleri belli oldu mu? YKS giriş belgeleri yayınlandı mı?

YKS sınav yerleri giriş belgesi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin AİS sayfasında ne zaman açıklanacak sorusu birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Milyonların ter dökeceği YKS için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan üniversite sınavı milyonlarca öğrenciyi heyecanlandırıyor, işte YKS giriş belgesi ile ilgili merak edilenler…

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz'da iki oturum olarak uygulanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ilk oturum olarak 30 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise ikinci oturum olarak 1 Temmuz'da yapılacak. TYT saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 120 soru yöneltilecek ve 135 dakika süre verilecek.

YKS HAM PUAN KURALI DEĞİŞİMİ NASIL ETKİLEYECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, “Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS'de TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir.” ifadelerine yer verildi.

SINAVDA YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇLER NELER?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

YKS'DE BARAJ PUANI DETAYI

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ