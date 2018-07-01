AYT zor muydu, kolay mıydı? YKS sınav yorumları

Bugün yapılan YKS’nin AYT oturumunda çıkan soruları yanıtlayan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm başkanlarının genel yorumu soruların kolay olduğu yönünde. Tarih sorularının zor olduğunu, geometrinin ise öğrencileri zorladığını belirten eğitimciler, sınavın genel olarak zor olmadığını söyledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumu bugün tamamlandı. Eğitim uzmanları, tarih sorularının zor, geometrinin ise öğrencileri zorladığını söyledi. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanlarının AYT ile ilgili derslere göre yorumları şöyle:

MATEMATİK ZORLUK DERECESİ ORTALAMA

Bölüm Başkanları Ertuğrul Çelik -Kemalettin Ağaç: Müfredat dışı her hangi bir soru yok. Hemen hemen bütün konulardan sorular var. Sorular birkaç kazanımı sorgular nitelikte.

Temel bilgileri güçlü, yorum kabiliyeti yüksek olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav. Soru sayısı azalmasına rağmen kapsam geçerliliği yüksek olan, hemen hemen her konuyu sorgulayan bir sınav olmuş. Sınavın zorluk derecesi ortalama.

GEOMETRİ ZORLAMIŞ

Bölüm Başkanı Mehmet Güler: Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Müfredat içindeki konularla ilgili dağılım orantılı değil. Sorular genelde birkaç konuyu içerir şekilde hazırlandığı için Geometri açısından adayların zorlandığı bir sınav olmuş.

FİZİK: DÜZENLİ ÇALIŞANLARIN YANITLAYACAĞI SORULAR

Bölüm Başkanı Ulaş Türken: Sınav soruları yoğunluklu olarak 12. Sınıf müfredatından gelmiş olup, önceki yıllara göre soru sayısının azalmasından dolayı olsa gerek 9. ve 10. Sınıf ünitelerinden soru sorulmamıştır. Sınav soruları bilgiyi bilen ve özümsemiş olan öğrencilerin yorumlayabileceği türdendi. Düzenli çalışan öğrencilerin yanıtlayabileceği bir sınavdı.

KİMYA KOLAYDI

Bölüm Başkanı Nihan Şen: 2018 AYT Kimya soruları, müfredat dahilinde ve çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği niteliktedir. Öğrencilerden aldığımız bilgiler; Organik Kimya sorularının biraz uzun olduğu, Anorganik Kimya sorularının biraz işlem ağırlıklı olduğu yönündedir.

BİYOLOJİ ZORLAMADI

Bölüm Başkanı Emine Güler Durmaz: AYT Biyoloji soruları müfredata uygunluk göstermektedir. AYT'de beklediğimiz gibi, sorular genellikle öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçen niteliktedir. Soruların ünite dağılımına baktığımızda ise geçmiş yıllardaki YGS ve LYS Biyoloji de ünite ayrımı yoktu. Fakat 2018 TYT'nin 9. Sınıf ve 10. Sınıf ünitelerini, AYT'nin ise 11. Sınıf ve 12. Sınıf ünitelerini içerdiğini görmekteyiz.

Konu bilgisi tam ve soruları dikkatli okuyan öğrencilerin bu soruları çözerken zorlanmadıklarını düşünüyoruz. Biyoloji soruları beklenen zorluk derecesinde ve sürpriz soru yok.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINDA EN ÇOK DİVAN VE CUMHURİYET EDEBİYATI SORULMUŞ

Bölüm Başkanları Faris Kuseyri- Mutlu Kılavuz: Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 4 Türkçe, 20 Edebiyat sorusu sorulmuş. Türkçe soruları öğrencilerin alışık olduğu anlam sorularından oluşuyor. Edebiyatın hemen hemen tüm konularından müfredat dahilinde sorular sorulmuş. En çok soru gelen konular Divan Edebiyatı ve Cumhuriyet Edebiyatı.

Öğrenciyi zorlayacak analiz düzeyinde soru sorulmamış. Açık ve net ifadelerle bilgi sorularına yer verilmiş.

TARİH ZORDU

Bölüm Başkanı Ekber Zekioğulları: Genel anlamda zor bir sınav. Yoruma dayalı soru neredeyse yok. Bilgiyi ölçmeye yönelik sorular hazırlanmış. Öğrenciler Tarih sorularında zorlandıklarını ifade ediyorlar.

COĞRAFYA KOLAYCA ÇÖZEBİLECEK SORULAR

Bölüm Başkanı Lale Erdemli: Sorular müfredata uygun. 12. Sınıf konuları ağırlıklı olmak üzere öğrencinin kolayca çözebileceği sorular.

FELSEFE GRUBUNDA MANTIK SORULARI ÖĞRENCİLERİ ZORLAMIŞ

Bölüm Başkanı Birsen Arslankara: Sorular müfredata uygun. Bilgiye dayalı yorum soruları sorulmuş. Öğrenciler Sembolik Mantık sorularında zorlandıklarını ifade ediyorlar.