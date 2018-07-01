AYT zor muydu, kolay mıydı? YKS sınav yorumları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumu bugün tamamlandı. Eğitim uzmanları, tarih sorularının zor, geometrinin ise öğrencileri zorladığını söyledi. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanlarının AYT ile ilgili derslere göre yorumları şöyle:
Bölüm Başkanları Ertuğrul Çelik -Kemalettin Ağaç: Müfredat dışı her hangi bir soru yok. Hemen hemen bütün konulardan sorular var. Sorular birkaç kazanımı sorgular nitelikte.
Temel bilgileri güçlü, yorum kabiliyeti yüksek olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav. Soru sayısı azalmasına rağmen kapsam geçerliliği yüksek olan, hemen hemen her konuyu sorgulayan bir sınav olmuş. Sınavın zorluk derecesi ortalama.
Bölüm Başkanı Mehmet Güler: Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Müfredat içindeki konularla ilgili dağılım orantılı değil. Sorular genelde birkaç konuyu içerir şekilde hazırlandığı için Geometri açısından adayların zorlandığı bir sınav olmuş.
Bölüm Başkanı Ulaş Türken: Sınav soruları yoğunluklu olarak 12. Sınıf müfredatından gelmiş olup, önceki yıllara göre soru sayısının azalmasından dolayı olsa gerek 9. ve 10. Sınıf ünitelerinden soru sorulmamıştır. Sınav soruları bilgiyi bilen ve özümsemiş olan öğrencilerin yorumlayabileceği türdendi. Düzenli çalışan öğrencilerin yanıtlayabileceği bir sınavdı.
Bölüm Başkanı Nihan Şen: 2018 AYT Kimya soruları, müfredat dahilinde ve çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği niteliktedir. Öğrencilerden aldığımız bilgiler; Organik Kimya sorularının biraz uzun olduğu, Anorganik Kimya sorularının biraz işlem ağırlıklı olduğu yönündedir.
Bölüm Başkanı Emine Güler Durmaz: AYT Biyoloji soruları müfredata uygunluk göstermektedir. AYT'de beklediğimiz gibi, sorular genellikle öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçen niteliktedir. Soruların ünite dağılımına baktığımızda ise geçmiş yıllardaki YGS ve LYS Biyoloji de ünite ayrımı yoktu. Fakat 2018 TYT'nin 9. Sınıf ve 10. Sınıf ünitelerini, AYT'nin ise 11. Sınıf ve 12. Sınıf ünitelerini içerdiğini görmekteyiz.
Konu bilgisi tam ve soruları dikkatli okuyan öğrencilerin bu soruları çözerken zorlanmadıklarını düşünüyoruz. Biyoloji soruları beklenen zorluk derecesinde ve sürpriz soru yok.
Bölüm Başkanları Faris Kuseyri- Mutlu Kılavuz: Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 4 Türkçe, 20 Edebiyat sorusu sorulmuş. Türkçe soruları öğrencilerin alışık olduğu anlam sorularından oluşuyor. Edebiyatın hemen hemen tüm konularından müfredat dahilinde sorular sorulmuş. En çok soru gelen konular Divan Edebiyatı ve Cumhuriyet Edebiyatı.
Öğrenciyi zorlayacak analiz düzeyinde soru sorulmamış. Açık ve net ifadelerle bilgi sorularına yer verilmiş.
Bölüm Başkanı Ekber Zekioğulları: Genel anlamda zor bir sınav. Yoruma dayalı soru neredeyse yok. Bilgiyi ölçmeye yönelik sorular hazırlanmış. Öğrenciler Tarih sorularında zorlandıklarını ifade ediyorlar.
Bölüm Başkanı Lale Erdemli: Sorular müfredata uygun. 12. Sınıf konuları ağırlıklı olmak üzere öğrencinin kolayca çözebileceği sorular.
Bölüm Başkanı Birsen Arslankara: Sorular müfredata uygun. Bilgiye dayalı yorum soruları sorulmuş. Öğrenciler Sembolik Mantık sorularında zorlandıklarını ifade ediyorlar.