ÖSYM, YKS TYT AYT YDT sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu! YKS ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala 'YKS ne zaman açıklanacak' Google'da trend oldu. YKS sonuçları açıklanmadan ÖSYM ön bilgilendirme amaçlı tercih kılavuzunu yayımladı. ÖSYM 2018 YKS sonuçları için tarih verdi. Peki 2018 Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte YKS sonuçları hakkında detaylar...

ÖSYM, 2018 YKS kılavuzunu yayımladı ve YKS, AYT, YDT ve TYT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Üniversite adayları için heyecanlı geri sayım. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için tarih sorgulamaları yerini saat araştırmalarına bıraktı. YKS ve diğer oturumlar olan AYT, TYT sınavları yarın açıklanacak. ÖSYM tarafından 31 Temmuz tarihine işaret edilen YKS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir gelişme olmasa da 31 Temmuz günü mesai saatleri içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

ÖSYM tarafından yurt genelinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavının sonuçları, 31 Temmuz 2018 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor.

YKS’DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

TERCİHLERDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

-Uygulamalı eğitimin önemi

-Okurken iş dünyası ile etkileşim imkânı

-Çağdaş ve deneyimli akademik kadro

-Modern, bilimsel, teknolojik altyapı

-Sosyal ve kültürel olanaklar