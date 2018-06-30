YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Üniversite adayları YKS soru ve cevaplarını merak ediyor…

Üniversite hayatlarına başlamak isteyen adaylar için kader niteliğinde bir önem taşıyan YKS'nin soru ve cevapları merak konusu. YKS soru ve cevaplarını kontrol ederek sıanvdaki performanslarını tespit etmek isteyen öğrenciler YKS soru ve cevaplarının yayınlanacağı anı sabırsızlıkla bekliyor.

YKS soru ve cevaplarını büyük bir merakla bekleyen adaylar YKS soruları aracılığıyla sınavda gösterdikleri performansın ne durumda olduğunu belirlemek istiyor. YKS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağına dair ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın işaret ettiği tarih ne?

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

YKS İLK OTURUMU TYT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversiteye geçişte yeni sınav sistemi YKS’nin ilk ayağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştirildi. 2 milyonu aşkın adayın iştirak ettiği TYT sınavı saat 10.00’da başladı. 15 dakika kuralını adaylarına defalarca hatırlatan ÖSYM, diğer Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT) oturumlarına geç kalınmaması için uyarılarda bulundu. 1 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar sonuç ve tercih sürecine girecekler.

Temel Yeterlilik Testi (TYT)’de adaylara Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. 135 dakika sürecek olan sınavın ardından ertesi gün alan sınavları yapılacak. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT’de ise 80 soru sorulacak.

HANGİ OTURUM KAÇ SORU?

YKS’nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00’dan sonra, YDT adayları saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT’de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT’de ise 80 soru sorulacak.