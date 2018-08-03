YKS soruları ve cevapları yayınlandı…Cevap kağıdı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar…

ÖSYM YKS soru ve cevaplarını yayınlandı. Adaylar, ÖSYM’nin sitesinden giriş yapabilecek. T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra YKS cevap kağıtlarını da görebilecekler. İşte, ÖSYM’nin YKS soruları ve cevaplarına ilişkin yaptığı duyurudaki ayrıntılar...