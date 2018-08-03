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YKS soruları ve cevapları yayınlandı…Cevap kağıdı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar…

ÖSYM YKS soru ve cevaplarını yayınlandı. Adaylar, ÖSYM’nin sitesinden giriş yapabilecek. T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra YKS cevap kağıtlarını da görebilecekler. İşte, ÖSYM’nin YKS soruları ve cevaplarına ilişkin yaptığı duyurudaki ayrıntılar...

android-time 14:54 3 Ağustos 2018
Haberler Eğitim
YKS soruları ve cevapları yayınlandı…Cevap kağıdı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar…
ÖSYM YKS soru ve cevaplarını yayınlandı. Adaylar, ÖSYM’nin sitesinden giriş yapabilecek. T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra YKS cevap kağıtlarını da görebilecekler. İşte, ÖSYM’nin YKS soruları ve cevaplarına ilişkin yaptığı duyurudaki ayrıntılar...

YKS soruları ve cevapları yayınlandı! ÖSYM’nin yayınladığı soru ve cevapları görebileceğiniz ekrana haberimizden ulaşabilirsiniz. ÖSYM, resmi sayfası ve sosyal medya hesabı üzerinden YKS soruları ve cevap kağıtlarının erişime açıldığını duyurdu.

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği 2018 YKS sınavı soru ve cevapları da az önce ÖSYM’nin resmî sitesinden yayınlandı. Sınava giren tüm öğrenciler şimdi 2018 YKS sınavında çözdüğü soruları ve cevapları araştırıyor. 2018 YKS sınav soru ve cevaplarını öğrenmek için haberimize bakabilirsiniz.

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