YKS soruları zor muydu? YKS’den çıkan öğrenciler Twitter’da o konudan şikayet etti…

YKS'nin TYT oturumundan çıkan öğrenciler sınav sonrasında soruları yorumlamak için sosyal medyaya akın etti. Öğrencilerin bir kısmı soruların kolay olduğunu belirtirken bir kısmı ise soruları çözmeye süre yetmediği konusunda yorumlar yaptı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı sonrasında Twitter üzerinden yapılan yorumlar şu şekilde...

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) bugün sabah itibariyle öğrencileri okullara koşturdu. İlk oturum olan TYT’nin tamamlanmasının ardından öğrenciler soruları yorumlamak için Twitter’a akın etti. Genel olarak yorumlarda öğrenciler soruların uzun olduğunu ve zamanın yetmediğini belirtti.

ÖĞRENCİLERDEN TWITTER’DA YKS YORUMLARI

ÖSYM tarihinin en kolay sınavıydı ama en karmaşık ve yeni soru tipli sınavıydı. O karmaşıklığını çözdüğünüzde sorunun kolaylığı geliyordu ama mesele karmaşıklığı çözmede. Bu soru tiplerini aldığım hiçbir soru bankasında görmedim :d #yks18 — SÖĞÜT AĞACININ YAPRA (@velicansogutt) 30 Haziran 2018

Türkçedeki kurşun kalemli soruyu okuyunca 2 dakika elimdeki kaleme kilitlendim ve dedimki durma tam gaz devam kurşun kalemciğim #yks18 — Büşra Türkyılmaz (@busraaturkylmz) 30 Haziran 2018

Soruların kolay olması ama Türkçe sorularının uzun olması sebebiyle birçok soruyu yetiştirememem..#yks18 — Gamze (@gamzeozksa) 30 Haziran 2018

#yks18 Matematik ALES tarzı olmuş, mantık ve zeka soruları. Zaman alıcıydı. Fizik sorularını bir fizik öğretmeni olarak beğendim.Kavramsal,yorum içeren sorular. Türkçe soruları idare eder.

Özet: Öğrenciye kolaymış hissi veren ama sonuçlar gelince çok yanlış çıkacak sınav tipi. — Rönesans İnsanı (@episteme_doxa) 30 Haziran 2018

Süreyi yetiştiren varsa helal olsun #yks18 — bilahmacunversem (@karasu_karayel) 30 Haziran 2018

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı kesinlik kazanmadı ancak ÖSYM'nin genelde soru ve cevap yayınlama vakitleri ortalama sınavdan 4-5 gün kadar sonra oluyor.

YKS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İETT, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsizdir. Öğrenciler sınav giriş belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve dönüşlerde ücretsiz geçiş sağlayabilirler” ifadeleri kullanıldı.