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YKS soruları zor muydu? YKS’den çıkan öğrenciler Twitter’da o konudan şikayet etti…

YKS'nin TYT oturumundan çıkan öğrenciler sınav sonrasında soruları yorumlamak için sosyal medyaya akın etti. Öğrencilerin bir kısmı soruların kolay olduğunu belirtirken bir kısmı ise soruları çözmeye süre yetmediği konusunda yorumlar yaptı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı sonrasında Twitter üzerinden yapılan yorumlar şu şekilde...

android-time 13:28 30 Haziran 2018
Haberler Eğitim
YKS soruları zor muydu? YKS’den çıkan öğrenciler Twitter’da o konudan şikayet etti…
YKS'nin TYT oturumundan çıkan öğrenciler sınav sonrasında soruları yorumlamak için sosyal medyaya akın etti. Öğrencilerin bir kısmı soruların kolay olduğunu belirtirken bir kısmı ise soruları çözmeye süre yetmediği konusunda yorumlar yaptı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı sonrasında Twitter üzerinden yapılan yorumlar şu şekilde...

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) bugün sabah itibariyle öğrencileri okullara koşturdu. İlk oturum olan TYT’nin tamamlanmasının ardından öğrenciler soruları yorumlamak için Twitter’a akın etti. Genel olarak yorumlarda öğrenciler soruların uzun olduğunu ve zamanın yetmediğini belirtti.

ÖĞRENCİLERDEN TWITTER’DA YKS YORUMLARI

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı kesinlik kazanmadı ancak ÖSYM'nin genelde soru ve cevap yayınlama vakitleri ortalama sınavdan 4-5 gün kadar sonra oluyor.

YKSâde 15 dakika kuralÄ±! YKS saat kaÃ§ta baÅlÄ±yor? | YKS sÄ±nav giriÅ belgesi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme ekranÄ±

YKS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İETT, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsizdir. Öğrenciler sınav giriş belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve dönüşlerde ücretsiz geçiş sağlayabilirler” ifadeleri kullanıldı.

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