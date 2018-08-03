YKS tercih kılavuzu 2018 başarı sıralaması belli oldu! ÖSYM ile üniversite taban puanları sorgulama ekranı

Yüz binlerece adayın büyük merakla beklediği heyecanla beklediği YKS tercih kılavuzu 2018 başarı sıralaması açıklandı. ÖSYM'nin resmi sitesi bu açıklama sonrası büyük yoğunluk yaşadı. Sonuçları öğrenen adaylar üniversite YKS taban ve tavan puanları ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları açıklanacak mı? ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu ve 2017-2018 üniversite taban puanları haberimizde...

2018 YKS tercih kılavuzu ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yayınlandı. 2 ve 4 yıllık lisans – ön lisans bölümlerin üniversite taban puanları ise yayınlanmadı. Açıklanan sınav sonuçlarının ardından istediği üniversiteye girebilmenin hayalini kuran öğrenciler geçtiğimiz yılın üniversite taban puanları hakkında detaylı bilgiyi bu başlık altından öğrenebilirler.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite sınav sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. YKS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM AİS üzerinden sınav sonucunu sorgulayabilecek. Üniversite tercihleri ise 7 Ağustos ile 14 Ağustos arasında gerçekleşecek.

Sınav sisteminin değişmesi ile adayların puan sistemi de değişti. Puan sisteminin ve katsayıların değişmesi ile birlikte, üniversite tercihi yapacak adayların önceki yılın taban ve tavan puanları yerine sıralamaları baz alması gerekiyor. Katsayıların değişmesi sıralamalar da yanıltıcı olabilir. Aşağıdaki linklerden 2017 üniversite taban puanlarını öğrenebilirsiniz.

2017 ÜNİVERSİTE PUAN TABLOSU 1

2017 ÜNİVERSİTE PUAN TABLOSU 2

2018 KONTENJAN KILAVUZU

Sonuçların açıklanmasının ardından ise adaylar için bir hafta sürecek olan tercih maratonu başlayacak. Üniversite tercihleri 7-14 Ağustos'ta yapılacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden değişiklik yapılabilecek. 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacak. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4’teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4’ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adayların puanlarının hesaplanması için gereken kriterlerde güncelleme yaptı. 2018 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 puan elde edilmesi gerekecek.

Düzenlemeden önce TYT'de temel matematik ve Türkçe testlerinin ‘her birinden' en az 0.5 ham puana ihtiyaç duyuluyordu. AYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden minimum 0.5 ham puan almaları bekleniyordu.

2018 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgilendirilme yapılmadı. Fakat, tercihlerine göre bir programa yerleşecek adayların üniversitelere kayıt takvimleri ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı ön kılavuzda yer alıyor. Buna göre 2018 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3 – 7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3 – 5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

PUAN DAĞILIMI

YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:

“Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama.”

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:

“Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama.”

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.

YKS İSTATİSTİKLERİ 2018 AÇIKLANDI!

YKS giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.

TYT'ye giren adayların yüzde 83,06'sı AYT'ye, yüzde 4,85'i ise YDT oturumlarına katıldı.



