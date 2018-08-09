ÖSYM’de tercih maratonu başladı! İşte YKS tercihlerinde dikkat çeken detaylar…

YKS tercihleri başladı ÖSYM’den önemli bir güncelleme geldi. YKS tercihlerinde önemli gelişmeler de yaşanıyor. "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" güncellendi. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesini gerçekleştirdi. İşte tercih işlemlerine dair merak edilen ayrıntılar...

YKS’nin ardından üniversite hedeflerine yaklaşmak için bir adım daha atan öğrenciler YSK tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Öğrenciler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak üniversite tercih sıralamalarını gerçekleştirecekler. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak tercihlerden önce birçok önemli detay bulunuyor…

ÖSYM AİS YKS TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLA

YKS TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLA

ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARINI GÖRMEK İÇİN TIKLA

TABLO 3 VE TABLO 4'TE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Aday 150 puan ve üzeri aldıysa, iki yıllık bölümler için Tablo 3 üzerinden başvurular yapabilirken, 180 puan ve üzeri için dört yıllık bölümler için başvuru yapabilir. 180 puan altında puan alanlar Tablo 4'ten başvuru yaparsa, geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM BAŞARI SIRALAMASINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden, “2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nun güncellendiği duyuruldu. Duyuruda, YÖK tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletildiği hatırlatılarak, “2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nun bu doğrultuda güncellendiği belirtildi.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre başvurular 7 Ağustos 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23:59'ta sona eriyor. Kurum tarafından açıklanan bilgiye göre başvurular sadece ÖSYM AİS sayfasında gerçekleşecek. ÖSYM sınav merkezlerinde başvurular yapılmayacaktır. 15 Ağustos 2018 saat 00:00'dan sonra başvurularda değişiklik yapılmıyor.

TERCİHLERDE HANGİ PUAN KULLANILACAK?

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak. 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.