YKS tercih sonuçları için zaman azalıyor… Üniversite adayları merakta, tercih sonuçları ne zaman?

YKS tercih sonuçlarıyla beraber birçok öğrenci üniversite hayatlarına adım atacak. YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş ne zaman bitecek? Sorusu öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Hayallerindeki üniversitelere yerleşmek isten öğrenciler YKS tercih sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. Üniversite kayıt tarihlerinden önce hangi üniversiteye yerleştiğini öğrenmek isteyenler ÖSYM resmi sitesine sıkça ziyaret ediyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Bu sebeple YKS tercih sonuçlarının bu hafta sonu gelmeden açıklanması bekleniyor...

Üniversite hayatlarına başlayacak olan öğrenciler büyük bir heyecanla YKS tercih sonuçlarını bekliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler kazandıkları okullara kayıt yaptırmaya başlayacak. YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. ÖSYM’nin ilan ettiği üniversite kayıt tarihleri YKS tercih sonuçları için önemli bir ipucu veriyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite kayıt tarihlerini belli olmasının ardından YKS yerleştirme sonuçları bekleyişi de sürüyor. Kayıtlar 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılacağı için sonuçların Temmuz sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Net bir tarih belli olmamakla birlikte 31 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor.Tercihlerin açıklanmasından sonra kayıt işlemleri başlarken 2018 yılında üniversiteler ne zaman açılacak, sorusunu soranlar için YÖK’ten gelen açıklamaya göre resmi açılış tarihi 24 Eylül 2018. Üniversiteler bir hafta önceden veya bir hafta sonrasından eğitim-öğretim dönemini başlatıyor.

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI SONRASI KAYIT BELGELERİ BUNLAR OLACAK

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÖSYM’DEN ÖNEMLİ UYARI

Değerli Adaylar, https://t.co/kpp2c1PD7T adresli kurumsal internet sitemiz ve resmi twitter adresimiz dışında hiçbir taklit hesaba itibar etmeyiniz ve https://t.co/DfPNuIYSl1 uzantılı olmayan hiçbir taklit siteye giriş yapmayınız, kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız. — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 22 Ağustos 2018





İSE DİPLOMASINI ALAMAYANLAR İÇİN SON TARİH…

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Yerleştirme Sonuçları “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.