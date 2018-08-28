YKS tercih sonuçları için bekleyiş sona eriyor… YKS tercih sonuçları ne zaman?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler kazandıkları okullara kayıt yaptırmaya başlayacak. YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. ÖSYM'nin ilan ettiği üniversite kayıt tarihleri YKS tercih sonuçları için önemli bir ipucu veriyor. İşte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş ne zaman bitecek? Sorusu öğreniler tarafından merakla araştırılıyor. Hayallerindeki üniversitelere yerleşmek isten öğrenciler YKS tercih sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. Üniversite kayıt tarihlerinden önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması gerektiği için bu tarihler öğrencilere ipucu veriyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Bu sebeple YKS tercih sonuçlarının bu hafta sonu gelmeden açıklanması bekleniyor…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Tercihlerin açıklanmasından sonra kayıt işlemleri başlarken 2018 yılında üniversiteler ne zaman açılacak, sorusunu soranlar için YÖK’ten gelen açıklamaya göre resmi açılış tarihi 24 Eylül 2018. Üniversiteler bir hafta önceden veya bir hafta sonrasından eğitim-öğretim dönemini başlatıyor.

ÖSYM’DEN ÖNEMLİ UYARI

Değerli Adaylar, https://t.co/kpp2c1PD7T adresli kurumsal internet sitemiz ve resmi twitter adresimiz dışında hiçbir taklit hesaba itibar etmeyiniz ve https://t.co/DfPNuIYSl1 uzantılı olmayan hiçbir taklit siteye giriş yapmayınız, kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız. — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 22 Ağustos 2018

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI SONRASI KAYIT BELGELERİ BUNLAR OLACAK

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Yerleştirme Sonuçları “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.