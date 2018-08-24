YKS tercih sonuçları için heyecan dolu bekleyiş… Üniversite tercih sonuçları ne zaman?

Üniversite adayları YKS tercih sonuçlarına odaklandı ve tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanacak. Üniversite hayatlarını planlamaya başlayacak olan öğrenciler için YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tahmini tarih şekillendi. İşte YKS tercih sonuçlarıyla ilgili merak edilenler...

Üniversite başvurularının tamamlayanlar şimdi de YKS tercih sonuçlarını bekliyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları için ağustos ayının sonuna dair çeşitli tarihler verilse de ÖSYM tarafından verilmiş net bir tarih yok. Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonrası hayati bir seçim yapacak öğrenciler ÖSYM’den gelecek tercih sonuçları haberini büyük bir merakla bekliyor. YKS tercih sonuçları için farklı tarihler blirtilse de sonuçların ağustosun son haftasında açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Değerli Adaylar, https://t.co/kpp2c1PD7T adresli kurumsal internet sitemiz ve resmi twitter adresimiz dışında hiçbir taklit hesaba itibar etmeyiniz ve https://t.co/DfPNuIYSl1 uzantılı olmayan hiçbir taklit siteye giriş yapmayınız, kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız. — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 22 Ağustos 2018

LİSEDEN MEZUN OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.