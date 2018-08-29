YKS tercih sonuçları için saat detayı! YKS tercih sonuçları için ÖSYM detayı…

YKS tercih sonuçlarıyla beraber üniversite adayları eğitim hayatlarındaki önemli bir virajı dönecek. YKS tercih sonuçlarının bu haftanın son gününe kadar açıklanması bekleniyor ancaksonuçların açıklanacağı saat konusunda da bazı sürpriz detaylar bulunuyor. YKS sonuçlarının açıklanması beklenen günde ÖSYM'nin yüksek katılımlı başka bir sınavının sonucunun da açıklanacak olması öğrencileri düşündürüyor...

YKS tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor ve zaman daralıyor. YKS tercih sonuçlarının 31 Ağustos Cuma günü açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanması beklenen günde aynı zamanda KPSS lisans sonuçlarının da açıklanacak olması bazı ihtimalleri devreye sokuyor.

TERCİH SONUÇLARI İÇİN SAAT DETAYI

ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçları gece 00:00’da açıklanmış öğrenciler sürpriz yaşamıştı. Aynı gün KPSS sonuçlarının açıklanması da beklendiğinden YKS tercih sonuçlarının ya da KPSS sınav sonuçlarının gece saatlerinde, diğer sınavın ise günün ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

YKS tercih sonuçları açıklandığı andan itibaren sozcu.com.tr’de olacak…

TERCİH SONUÇLARININ ARDINDAN KAYIT TELAŞI BAŞLAYACAK

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM’NİN YAYINLADIĞI ÖNEMLİ TARİHLER

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Yerleştirme Sonuçları “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.