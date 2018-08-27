ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? YKS tercih sonuçları için son günler…

Üniversite kayıt tarihleri yaklaştıkça, YKS tercih sonuçları için heyecan da artıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanacak. ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı.

Adaylar YKS puanlarına göre bölüm ve üniversite tercihlerini yaptı, şimdi sıra sonuçlarda. ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları için net bir tarih verilmese de ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak ve birçok öğrenci hayallerine kavuşmuş olacak.

LİSE DİPLOMASINI ALAMAYANLAR İÇİN SON TARİH…

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

YKS tercih sonuçları https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifreyle öğrenebilecek. ÖSYM konuya ilişkin kesin bir açıklama yapmadı kayıt işlemlerinin tarihi düşünüldüğünde tercih sonuçlarının ağustos ayının sonunda üniversite tercih sonuçlarının açıklanması öngörülüyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN KAYIT TARİHİ DETAYI

ÖSYM YKS tercih sonuçları için kesin bir tarih vermedi ancak üniversite kayıt tarihleri bu noktada önemli bir fikir veriyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.