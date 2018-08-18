YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS tercih sonuçları tarihi verdi mi?

Üniversite adayları YKS sonrası tercihlerinin yaptı. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu ile başvurularının tamamlayanlar şimdi de YKS tercih sonuçlarını bekliyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS tercih sonuçları tarihi verdi mi? İşte soruların yanıtları ve ayrıntılar...

Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonrası hayati bir seçim yapacak öğrenciler ÖSYM'den gelecek tercih sonuçları haberini büyük bir merakla bekliyor. YKS tercih sonuçları için farklı tarihler blirtilse de sonuçların ağustosun son haftasında açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıtları sonuçlar açıklandıktan sonra başlayacak. İşte detaylar…

SONUÇLAR ÖSYM SİTESİNDEN AÇIKLANACAK

YKS tercih sonuçları için ağustos ayının sonuna dair çeşitli tarihler verilse de ÖSYM tarafından verilmiş net bir tarih yok. Ancak sonuçların ağustosun son haftasında açıklanması bekleniyor. Sonuçlara ise https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.